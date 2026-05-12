قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي في قمة "إفريقيا - فرنسا" أكدت أن السلام محور التنمية

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "إفريقيا - فرنسا" بنيروبي تمثل بيان استقلال اقتصادي جديد للقارة الإفريقية، فلم تكن الكلمة مجرد مشاركة بروتوكولية، بل كانت تشريحًا دقيقًا ومواجهة صريحة لأزمات الهيكل المالي العالمي الذي بات يكبل طموحات الشعوب النامية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أنه ببراعة استراتيجية، أطلق الرئيس السيسي رسالته المدوية: "لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنمية"، وهذه الكلمات ليست شعارًا، بل هي تحذير للمجتمع الدولي من أن إهمال الصراعات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا، سيعود وبالاً على الجميع من خلال انهيار سلاسل الإمداد وتهديد أمن الطاقة العالمي، والرئيس السيسي أكد أن إفريقيا ليست جزيرة منعزلة، وأن استقرارها هو صمام أمان لرفاهية العالم.

كشف الرئيس السيسي عن المفارقة اللاإنسانية

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي وضع يده على الجرح النازف للاقتصادات الإفريقية، وهو تغول الديون السيادية، وبمنتهى المكاشفة، كشف الرئيس السيسي عن المفارقة اللاإنسانية التي تجعل الدول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بالشكوى، بل طرح آليات ثورية مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، مما يحول العبء المالي إلى فرصة لبناء المستقبل، مطالبًا بتغيير جذري في سياسات البنوك متعددة الأطراف لتكون أكثر إنصافًا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استعرض التجربة المصرية لا كتباهٍ بالمنجزات فحسب، بل كنموذج عملي للمرونة الاقتصادية في مواجهة العواصف؛ فبينما يعاني العالم، تواصل مصر تطوير بنيتها التحتية والتشريعية لتكون البوابة اللوجستية والحضارية الرسمية للقارة الإفريقية، موجهة دعوة للشركاء الدوليين للاستثمار في القارة الشابة عبر المنصة المصرية المستقرة.

ولفت إلى أن مطالبة الرئيس السيسي بنقلة نوعية في حوكمة الاقتصاد العالمي جاءت لتعكس رغبة إفريقية في إنهاء عصر الإملاءات والمشروطيات المجحفة، والبدء في عصر الحلول المنصفة، والرسالة هنا واضحة وهي أن شعوبنا تمتلك الطموح، والمطلوب هو نظام مالي يحترم هذا الطموح بدلاً من وأده.

وأكد أن الرئيس السيسي في نيروبي أثبت أن مصر هي محامي القارة الأمين، متحدثًا بلسان حال ملايين الأفارقة الذين يتطلعون للعدالة التنموية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي لم يكن دفاعيًا، بل كان هجوميًا بالمعنى الإيجابي، حيث طرح حلولًا خارج الصندوق، ليؤكد أن مصر تتبنى دبلوماسية التنمية كسبيل وحيد لضمان السلام العالمي.

الرئيس السيسي مشروعات تنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

جانب من المحاكمة

استدرجوها وخلصوا عليها بسلك شاحن .. القصة الكاملة لجريمة صغيرة الشرقية

محمد صلاح

بين الأسطورة والمدرب الجديد.. هل تتحول أيام محمد صلاح الأخيرة في ليفربول إلى اختبار علني لسلوت؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 مايو

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد