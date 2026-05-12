برلماني: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي ترسم مسارًا لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة

أشاد محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالمضامين المهمة التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال قمة إفريقيا - فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي، مؤكدًا أنها عكست رؤية واضحة لمستقبل أكثر عدالة في النظام الاقتصادي العالمي.

وأكد طاهر، في بيان له، أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة بشأن ضرورة إصلاح البنية المالية الدولية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، تمثل طرحًا بالغ الأهمية يعبر عن تطلعات الدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية، نحو نظام اقتصادي أكثر توازنًا يضمن النفاذ العادل إلى التمويل المستدام.

أزمة الديون السيادية في القارة الإفريقية

وأشار وكيل اتصالات النواب، إلى أن التحذير من تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة الإفريقية يعكس حجم التحدي الحقيقي الذي يهدد جهود التنمية، في ظل ما تعانيه بعض الدول من أعباء مالية ثقيلة تُقيد قدرتها على الاستثمار في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وأكثر إنصافًا.

وأوضح أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا تأكيدًا مهمًا على قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة، وهو ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في ضبط الأداء المالي والنقدي وتطوير البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن إشارة الرئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات، تعكس رؤية استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، بما يدعم فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بالتأكيد على أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة مع عدد من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية والشركات العالمية، تحمل دلالات مهمة على حرص مصر على توسيع دوائر التعاون الدولي والإقليمي، ودفع مسارات التنمية في القارة الإفريقية.