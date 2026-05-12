قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي ترسم مسارًا لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة

النائب محمود حسين طاهر
النائب محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أشاد محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالمضامين المهمة التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال قمة إفريقيا - فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي، مؤكدًا أنها عكست رؤية واضحة لمستقبل أكثر عدالة في النظام الاقتصادي العالمي.

وأكد طاهر، في بيان له، أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة بشأن ضرورة إصلاح البنية المالية الدولية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، تمثل طرحًا بالغ الأهمية يعبر عن تطلعات الدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية، نحو نظام اقتصادي أكثر توازنًا يضمن النفاذ العادل إلى التمويل المستدام.

 أزمة الديون السيادية في القارة الإفريقية 

وأشار وكيل اتصالات النواب، إلى أن التحذير من تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة الإفريقية يعكس حجم التحدي الحقيقي الذي يهدد جهود التنمية، في ظل ما تعانيه بعض الدول من أعباء مالية ثقيلة تُقيد قدرتها على الاستثمار في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وأكثر إنصافًا.

وأوضح أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا تأكيدًا مهمًا على قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة، وهو ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في ضبط الأداء المالي والنقدي وتطوير البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن إشارة الرئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات، تعكس رؤية استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، بما يدعم فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بالتأكيد على أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة مع عدد من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية والشركات العالمية، تحمل دلالات مهمة على حرص مصر على توسيع دوائر التعاون الدولي والإقليمي، ودفع مسارات التنمية في القارة الإفريقية.

اتصالات النواب الرئيس السيسي قمة نيروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب محمود حسين طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد