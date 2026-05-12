الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
الرئيس السيسى: مصر نفذت تدابير استباقية لامتصاص صدمات التحديات العالمية
بعد اتهامات التحر.ش.. الشرطة الإندونيسية تطلب ملاحقة أحمد المصري دوليا عبر الإنتربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي: عدد كبير من الدول بات ينفق على خدمة الدين أكثر من الصحة والتعليم.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والدواجن

البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

أسعار باقات الإنترنت الجديدة.. اتصالات النواب توجه رسالة للحكومة

شهدت أسعار باقات الإنترنت خلال الأيام الماضية ارتفاعات في الأسعار بقيمة 15%، والكثير من المواطنين يسألون هل التحركات الأخيرة سيكون بعدها تحسن في الخدمة، أن الارتفاعات تمت بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في مصر من حقها طلب زيادة الأسعار بسبب الأوضاع والظروف الأخيرة، موضحة أن جميع الخدمات تشهد ارتفاعًا في الأسعار، وأن آخر تحرك في أسعار الإنترنت كان منذ عام ونصف.


الرئيس السيسي: عدد كبير من الدول بات ينفق على خدمة الدين أكثر من الصحة والتعليم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:  “لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنمية، وغير خفى عليكم؛ أن التوترات الجيوسياسية المتنامية، بما فيها فى الشرق الأوسط، يترتب عليها آثار تقوض استقرار سلاسل الإمداد الدولية، وتؤثر سلباً على أمن الطاقة والغذاء وبشكل أشد وطأة؛ على دولنا الأفريقية، التى تبذل مساعى مضنية، فى سبيل تحقيق أهداف التنمية لشعوبها فى الوقت الذى تسعى فيه أيضا، إلى الحفاظ على انضباطها المالى، وكبح جماح مستويات الدين بها”.

وأضاف أن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمى، وتراجع تدفقات المساعدات الإنمائية وتزايد المشروطيات، فضلا عن تداعيات تغير المناخ يجعل من إصلاح النظام المالى الدولى، ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية، وتبنى رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية، من خلال تعزيز فاعلية آليات التمويل، واستحداث آليات جديدة؛ مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع فى إصدار السندات الخضــراء؛ لتنفيذ مشروعات صديقـة للبيئة مع تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف، وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة.

هترخص 10 %.. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة سارة للمواطنين| فيديو

تمثل الدواجن واحدة من أهم السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي، نظرًا لكونها المصدر الأرخص والأكثر انتشارًا للبروتين مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك.

ومع التغيرات المستمرة في أسعار الأعلاف وتكاليف النقل والإنتاج، أصبحت أسعار الدواجن محل اهتمام ومتابعة من قبل الأسر المصرية والتجار على حد سواء والجميع يبحث عن الأسعار.  

لم تعد مجرد شعارات.. "قائمة المطالب" الأفريقية الصعبة على طاولة ماكرون
أكد كريم حاتم، موفد "القاهرة الإخبارية" من نيروبي، أن القمة الفرنسية الإفريقية ناقشت أبرز احتياجات الدول الإفريقية، في ظل التنافس الدولي المتزايد على الاستثمار داخل القارة، خاصة من جانب الصين وروسيا، مشيرًا إلى أن فرنسا تسعى بدورها لتعزيز حضورها الاقتصادي والتنموي في إفريقيا.

أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟

كشف محمد هاني، الناقد الرياضي، أن مواجهة الزمالك المقبلة لحسم لقب الكونفيدرالية ستكون صعبة أمام اتحاد العاصمة، موضحا أنها ليست مجرد بطولة بالنسبة للأبيض.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي دياب،  مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز الزمالك بالكونفيدرالية ستمثل حلا لأزمات نادي الزمالك المالية.


ولفت إلى أن هناك 16 قضية على الفارس الأبيض في فيفا وكلها تمثل مسئوليات على لاعبي النادي، ويعرفون أن هذه البطولة بمثابة إنقاذ للنادي والعبور إلى بر الأمان.

الرئيس الفرنسي: الدول الأفريقية تواجه تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة أفريقية-فرنسية أن مستقبل العلاقات بين الجانبين يجب أن يقوم على شراكة متوازنة تعزز التنمية والاستقرار.

مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية
وأشار ماكرون إلى أن الدول الأفريقية تواجه تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، داعيًا إلى تكثيف التعاون الدولي لدعم الاستقرار ومساندة جهود التنمية في القارة.

الذكاء الاصطناعي كمجال للتعاون المستقبلي
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية توسيع مجالات الاستثمار المشترك في التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، باعتباره قطاعًا محوريًا في الاقتصاد العالمي الجديد.

تعزيز تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال
ودعا ماكرون إلى زيادة التعاون في مجال الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تنموية في أفريقيا، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر

قال الرئيس الكيني وليام روتو، إنه لا تزال أفريقيا مسرحا للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج جذور مشاكل الفقر بالقارة.

وأضاف الرئيس الكيني وليام روتو،، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا فرنسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يمكن تحقيق طموحات القارة دون ترسيخ السلام في دولها.


وأوضح رئيس كينيا: حان الوقت للمجتمع الدولي أن يدرك ضرورة أن يكون لأفريقيا صوت مسموع في المحافل الدولية، ويجب أن يكون لأفريقيا صوت دائم في مجلس الأمن .

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 12 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.89 جنيه

سعر الشراء: 52.75 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.25 جنيه

سعر الشراء: 62.07 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.89 جنيه

سعر الشراء: 71.69 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.09 جنيه

سعر الشراء: 14.06 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.40 جنيه

سعر الشراء: 14.36 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5978 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6975 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7971 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55800 جنيه.

