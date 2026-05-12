قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل حكومة الاحتلال والكنيست
لاهتمامه بوالده.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر

الرئيس الكيني
الرئيس الكيني
البهى عمرو

قال الرئيس الكيني وليام روتو، إنه لا تزال أفريقيا مسرحا للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج جذور مشاكل الفقر بالقارة.

وأضاف الرئيس الكيني وليام روتو،، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا فرنسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يمكن تحقيق طموحات القارة دون ترسيخ السلام في دولها.


وأوضح رئيس كينيا: حان الوقت للمجتمع الدولي أن يدرك ضرورة أن يكون لأفريقيا صوت مسموع في المحافل الدولية، ويجب أن يكون لأفريقيا صوت دائم في مجلس الأمن .


وأشار رئيس كينيا، إلى أن أفريقيا تنهض وعازمة على صياغة قرارها ومستقبل العالم أيضا وكينيا يشرفها بشدة أن تشارك في القمة الأفريقية الفرنسية، وأننا نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة.

وأوضح أن أفريقيا بها رأس مال كبير ولكن دولنا تواجه صعوبات في تمويل مشروعات البنية التحتية، وأفريقيا تحتاج إلى قوة مالية تعمل على التنسيق بين كل الأطراف وتساعدنا على التنمية.


وأشار رئيس كينيا، إلى أن ندعو إلى التحول نحو الطاقة الخضراء في أفريقيا، وندعم بقوة إعادة النظر في رأس المال الخاص بالمؤسسات الأفريقية.


ولفت رئيس كينيا، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية، ونؤكد على أهمية فتح طرق للتجارة والسكك الحديدية .


وتابع رئيس كينيا: لا يمكننا أن نقبل أن تكون أفريقيا مصدرة فقط للمعادن دون أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا.

أفريقيا الرئيس الكيني فرنسا السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

جوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الاستثمار في أفريقيا يمثل استقرارا للنظام العالمي

جوتيريش

جوتيريش: القارة الأفريقية تحتاج إلى زيادة مواردها من الطاقة النظيفة بحلول 2040

جانب من المؤتمر

ماكرون: ندعو لمنح إفريقيا مقعداً دائماً بالأمم المتحدة وتعزيز ترتيبات الأمن

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد