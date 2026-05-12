الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا _ فرنسا بنيروبي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا _ فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، والتي ستتضمن عددا من الكلمات لرؤساء كينيا وفرنسا وبورندي (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر في جلسة غداء عمل بعد ظهر اليوم، تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الأفريقية إلى التمويل المستدام، كما سيلقي عدد من الرؤساء المشاركين كلمات في الجلسة، من بينهم فرنسا ونيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية.

وسيجري الرئيس اليوم عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.