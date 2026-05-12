الرئيس السيسي يشارك في فعاليات قمة "أفريقيا - فرنسا" بـ كينيا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة "أفريقيا - فرنسا" بجمهورية كينيا.

وفي وقت سابق ، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكيني، واستضافه الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا تكريمًا لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا.

حضور واسع من القادة الأفارقة

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن عشاء العمل شهد حضورًا واسعًا من القادة الأفارقة ورؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث دارت مناقشات بنّاءة حول آفاق التعاون الأفريقي الفرنسي، وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين على الصعيد التنموي، فضلًا عن التشاور السياسي بشأن آليات التعامل مع الأزمات الراهنة، خاصة في الساحة الأفريقية.