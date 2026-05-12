لم تعد مجرد شعارات.. "قائمة المطالب" الأفريقية الصعبة على طاولة ماكرون

أكد كريم حاتم، موفد "القاهرة الإخبارية" من نيروبي، أن القمة الفرنسية الإفريقية ناقشت أبرز احتياجات الدول الإفريقية، في ظل التنافس الدولي المتزايد على الاستثمار داخل القارة، خاصة من جانب الصين وروسيا، مشيرًا إلى أن فرنسا تسعى بدورها لتعزيز حضورها الاقتصادي والتنموي في إفريقيا.

وأوضح حاتم أن الدول الإفريقية تطالب بشراكات تحقق استفادة متبادلة، تقوم على استغلال الموارد الطبيعية بصورة تدعم التنمية داخل القارة، مع نقل الخبرات والتكنولوجيا، وليس الاكتفاء باستخراج الموارد فقط.

وأضاف أن الرئيس الكيني ويليام روتو شدد على أهمية دعم قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة بما يخدم الاقتصادات الإفريقية.

وأشار إلى أن الجلسات المقبلة ستناقش قضايا السلم والأمن، خاصة في منطقة القرن الإفريقي والساحل، باعتبار أن تحقيق الاستقرار يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الاستثمار والتنمية وخلق فرص اقتصادية جديدة داخل القارة.