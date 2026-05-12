قمة الابتكار في نيروبي.. السيسي وماكرون وروتو يرسمون خارطة طريق "أفريقيا إلى الأمام"

أكد كريم حاتم، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى نيروبي، انطلاق أعمال القمة الإفريقية الفرنسية "إفريقيا نحو الأمام" بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، مع بدء توافد الوفود المشاركة ووصول عدد من القادة والرؤساء، بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني ويليام روتو ، تمهيدًا لانطلاق الجلسة الافتتاحية.

وأوضح حاتم ، أن جدول أعمال القمة يتضمن مناقشة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها السلم والأمن في القارة الإفريقية، والطاقة التقليدية والمتجددة، إضافة إلى الاقتصاد الأزرق والتحول الرقمي، إلى جانب قضايا التنمية والتمكين الاقتصادي.

وأشار إلى أن فعاليات أمس شهدت انعقاد منتدى الأعمال والابتكار، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات الناشئة الإفريقية والفرنسية، حيث تناولت المناقشات مجالات التحول الرقمي والدعم اللوجستي، وسط حضور لافت للرئيس الفرنسي في عدد من الجلسات الحوارية.