الرئيس السيسي ينعي الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة: قدم اعمالاً فنية قيمة ومميزة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص العزاء في وفاة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة.
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" بسم الله الرحمن الرحيم ..خالص العزاء في وفاة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة الذي قدم اعمالاً فنية قيمة ومميزة في المسرح والسينما والتليفزيون..تغمّده الله بالرحمة والإحسان، وأصدق المواساة لأهله ومحبيه.
