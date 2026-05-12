ماكرون : يجب أن يكون لـ أفريقيا دور فاعل في الأمم المتحدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إننا ندعو لأن يكون لأفريقيا مقعدا دائما في مجموعة العشرين، ويجب أن يكون لأفريقيا دورا فاعلا في الأمم المتحدة.

وأضاف ماكرون، خلال كلمته بالقمة الإفريقية الفرنسية التي تعقد في نيروبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب التكاتف لمواجهة التحديات الأمنية في أفريقيا، ويجب تعزيز الاستثمارات في أفريقيا.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أننا ندعو إلى الاستثمار الدولي في القطاع الزراعي والذكاء الاصطناعي في أفريقيا، ويجب تعزيز الاستثمار المشترك في رؤوس الأموال، وفرنسا لا تسعى إلى فرض أي نفوذ في أفريقيا.



