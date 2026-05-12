ماكرون: ندعو لمنح إفريقيا مقعداً دائماً بالأمم المتحدة وتعزيز ترتيبات الأمن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الوقت قد حان لتعزيز الحضور الإفريقي داخل الأمم المتحدة، مؤكداً دعوته إلى منح إفريقيا مقعداً دائماً في مجلس الأمن.

وأضاف أن القارة الإفريقية يجب أن تكون ممثلة بشكل أكثر عدالة في المؤسسات الدولية بما يعكس وزنها ودورها المتزايد على الساحة العالمية.

ترتيبات أمنية وأجندة للسلام

وأوضح ماكرون، أنه يدعم وضع ترتيبات أمنية جديدة تراعي التحديات القائمة في القارة، مشيراً إلى ضرورة العمل على أجندة سلام شاملة تضمن الاستقرار للجميع.

وأكد أن هناك تحديات أمنية قائمة تتطلب تنسيقاً دولياً وإفريقياً أكثر فاعلية.

احترام السيادة الإفريقية

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية أن تأخذ أي ترتيبات مستقبلية في الاعتبار سيادة الدول الإفريقية، مؤكداً أن احترام السيادة يمثل أساس أي تعاون دولي ناجح.

وأضاف أن الشراكات يجب أن تُبنى على المساواة والاحترام المتبادل بين الأطراف.

الطاقة والاستثمار في الشباب

وتابع ماكرون أن إفريقيا تمتلك موارد كبيرة في مجال الطاقة، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لدعم التنمية.

وأكد ضرورة التركيز على الشباب الإفريقي باعتبارهم قوة رئيسية للتغيير، مع تعزيز فرص العمل ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

استثمار رؤوس الأموال

وأكد الرئيس الفرنسي أهمية استثمار رؤوس الأموال في إفريقيا بشكل فعال، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو المشروعات التنموية سيعزز النمو الاقتصادي ويحقق الاستفادة القصوى من موارد القارة. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً اقتصادياً أعمق بين إفريقيا وشركائها الدوليين.