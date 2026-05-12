ماكرون: احترام سيادة الدول الأفريقية أساس أي تعاون مستقبلي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة حصول القارة الأفريقية على مقعد دائم داخل الأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الحضور الأفريقي في صنع القرار الدولي بما يعكس وزنها ودورها المتنامي على الساحة العالمية.

ترتيبات أمنية وأجندة سلام شاملة

أشار ماكرون إلى أهمية العمل على ترتيبات أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه القارة، داعيًا إلى وضع أجندة سلام تضمن الاستقرار والأمن لجميع الدول، وتعزز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات والنزاعات.

احترام السيادة ودعم الاستقرار الإقليمي

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة مراعاة سيادة الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن أي تعاون مستقبلي يجب أن يقوم على احترام استقلال القرار الوطني، خاصة في مجالات الأمن والتنمية.

الطاقة والاستثمار في الشباب

وأكد ماكرون أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة بالقارة الأفريقية، إلى جانب دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال

ودعا الرئيس الفرنسي إلى زيادة تدفق الاستثمارات نحو القارة الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تنموية تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.