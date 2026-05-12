الرئيس الفرنسي يشارك في فعاليات قمة "أفريقيا - فرنسا" بـ كينيا

بثت قناة القاهرة الإخبارية فيديو يوضح وصول الرئيس الفرنسي ماكرون من أجل المشاركين في القمة الأفريقية الفرنسية بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقد وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر فعاليات قمة "أفريقيا - فرنسا" بجمهورية كينيا.

وتستضيف العاصمة الكينية نيروبي قمة “أفريقيا إلى الأمام” بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة أفريقية، في حدث ينظر إليه باعتباره محاولة فرنسية لإعادة رسم علاقتها بالقارة الأفريقية بعد سنوات من التوتر مع عدد من مستعمراتها السابقة في غرب ووسط أفريقيا، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتعد هذه المرة الأولى منذ انطلاق القمم الفرنسية الأفريقية عام 1973 التي تعقد فيها القمة داخل دولة غير ناطقة بالفرنسية، في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة بشأن توجه باريس نحو توسيع نفوذها خارج الدائرة التقليدية المعروفة بـ”الفرنكوفونية”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى من خلال القمة إلى تقديم صورة جديدة لسياسة بلاده في أفريقيا، تقوم – بحسب تصريحاته – على “الشراكة المتكافئة” والمصالح المشتركة، بعيدًا عن الإرث الاستعماري الذي لطالما طبع علاقة فرنسا بعدد من الدول الأفريقية.

وأكد ماكرون أن القمة تمثل “محطة مهمة” لبناء علاقات قائمة على النتائج العملية والتعاون الاقتصادي.