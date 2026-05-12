ماكرون: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أهم محركات النمو بالمستقبل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ قمة أفريقيا-فرنسا أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

تحديات اقتصادية وأمنية تواجه القارة

أشار ماكرون إلى أن أفريقيا تواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والأمنية، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف دول القارة.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية تعزيز الاستثمار المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، باعتبارها من أهم محركات النمو في المستقبل، مؤكدًا ضرورة بناء شراكات متقدمة في هذا القطاع.

تعزيز الاستثمار المشترك ورؤوس الأموال

كما دعا ماكرون إلى زيادة التعاون في مجال الاستثمارات ورؤوس الأموال بين أوروبا وأفريقيا، بما يسهم في دعم المشاريع التنموية وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك.