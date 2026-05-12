بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي

أكد كريم حاتم، موفد "القاهرة الإخبارية" من نيروبي، انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة الفرنسية الإفريقية، عقب كلمات ألقاها الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، قبل توجه القادة لالتقاط الصورة التذكارية.

وأوضح حاتم، أن القمة ستواصل جلساتها لمناقشة ملفات الطاقة والسلم والأمن والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، إضافة إلى إصلاح النظم المالية الدولية، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس الكيني أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب شركات داعمة للتنمية المستدامة في إفريقيا.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي شدد على أهمية توسيع الشراكات مع الدول الإفريقية، ودعم تمثيل إفريقيا ضمن مجموعة العشرين، بما يعكس توجه باريس لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف دول القارة، وليس فقط الدول الناطقة بالفرنسية.