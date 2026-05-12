برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس قوة الحضور المصري داخل أفريقيا

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، والقيادي بـحزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا – فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، تعكس المكانة المحورية التي تحظى بها مصر داخل القارة الأفريقية، وقدرتها على بناء شراكات متوازنة تخدم مصالح الشعوب الأفريقية.

أفريقيا إلى الأمام

وأوضح رشاد أن الحضور المصري في القمة، التي تُعقد تحت شعار “أفريقيا إلى الأمام”، يؤكد أن القاهرة باتت لاعبًا رئيسيًا في صياغة مستقبل القارة، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرات متراكمة في ملفات التنمية والبنية التحتية والطاقة.

وأشار إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تعزيز حضورها الأفريقي من خلال مبادرات تنموية وشراكات استراتيجية، جعلتها في موقع القيادة وليس المشاركة فقط داخل المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الملفات المطروحة على أجندة القمة تمثل أولويات ملحة للدول الأفريقية، وعلى رأسها التحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، مؤكدًا أن هذه القضايا ترتبط بشكل مباشر بمستقبل التنمية في القارة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يؤهلها للعب دور محوري في دعم المبادرات الأفريقية المشتركة وتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي.



مصر في قال أفريقيا

وأكد رشاد أن اللقاءات الثنائية التي يجريها الرئيس السيسي مع القادة الأفارقة والمسؤولين الدوليين على هامش القمة، تسهم في تعزيز التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية نجحت في ترسيخ حضور قوي ومؤثر على الساحة الدولية، بما يعكس رؤية الدولة في توسيع دوائر الشراكة مع مختلف القوى العالمية، بما يخدم الأمن القومي ويعزز فرص التنمية.

كما شدد القيادي بـحزب حماة الوطن على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعكس استراتيجية واضحة لإعادة تموضع مصر داخل القارة الأفريقية، وترسيخ دورها كشريك رئيسي في تحقيق الاستقرار ودفع مسارات التنمية المستدامة.