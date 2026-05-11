الرئيس السيسي يشارك في قمة أفريقيا فرنسا بنيروبي.. واستقبالات رسمية ومباحثات ثنائية مكثفة

أوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في فعاليات قمة أفريقيا فرنسا، حيث جرى استقباله بشكل رسمي يعكس حفاوة الاستقبال التي توليها الدول الأفريقية للوفود المشاركة في القمم الدولية.

وأشار موسى إلى أن مثل هذه القمم عادة ما تتسم بتنظيم مراسم استقبال وفعاليات رسمية خاصة بالقادة والزعماء القادمين من مختلف الدول، بما يعكس أهمية الحدث على المستوى القاري والدولي.

وأضاف أن الرئيس السيسي من المقرر أن يشارك في مأدبة العشاء الرسمية التي تُقام على هامش القمة، والتي تجمع عددًا من القادة والمسؤولين المشاركين، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين الدول.

كما أوضح أن الرئيس سيلقي كلمة رسمية خلال جلسات القمة غدًا، يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين.

ولفت أحمد موسى إلى أن برنامج الرئيس يتضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة، من بينها اجتماع مع رئيس كينيا، إلى جانب لقاءات أخرى مع رؤساء تشاد ومدغشقر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

كما أشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي بمديرة صندوق النقد الدولي، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي في عدد من الدول الأفريقية.

وأكد موسى أن قمة أفريقيا فرنسا تركز على تعزيز التعاون بين فرنسا والدول الأفريقية في عدة مجالات، من بينها الاستثمار، والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود الدول الأفريقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في دفع مسار التنمية في القارة.