الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة أفريقيا ـ فرنسا في نيروبي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الثلاثاء / ، إلى مقر انعقاد قمة إفريقيا - فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة.

ويشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة أكثر من 30 دولة إفريقية في قمة إفريقيا - فرنسا والتي تعقد تحت شعار " أفريقيا إلى الأمام" لبحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

وتهدف مبادرة "أفريقيا إلى الأمام " إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات، ودعم النمو المستدام والشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة، بدءا من التنمية الاقتصادية وصولا إلى الحوكمة العالمية.