الرئيس الفرنسي: الدول الأفريقية تواجه تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة أفريقية-فرنسية أن مستقبل العلاقات بين الجانبين يجب أن يقوم على شراكة متوازنة تعزز التنمية والاستقرار.

مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية

وأشار ماكرون إلى أن الدول الأفريقية تواجه تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، داعيًا إلى تكثيف التعاون الدولي لدعم الاستقرار ومساندة جهود التنمية في القارة.

الذكاء الاصطناعي كمجال للتعاون المستقبلي

وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية توسيع مجالات الاستثمار المشترك في التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، باعتباره قطاعًا محوريًا في الاقتصاد العالمي الجديد.

تعزيز تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال

ودعا ماكرون إلى زيادة التعاون في مجال الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تنموية في أفريقيا، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.