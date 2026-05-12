قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسى: مصر نفذت تدابير استباقية لامتصاص صدمات التحديات العالمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
أ ش أ

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم /الثلاثاء/، مع كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش المشاركة في قمة "أفريقيا- فرنسا" المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما رحّب بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح واعتمادهما من المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير الماضي، مؤكداً التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة.

وأوضح السفير محمد الشناوي أن جورجيفا أشادت بالإرادة السياسية القوية وبالتزام مصر الجاد بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم هذه الجهود.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ناقش مع المديرة التنفيذية التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الإيرانية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصاديات مصر والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي في الدول المعتمدة على استيراد المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور فاعل في تقديم الدعم اللازم لتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي للدول النامية والأقل نمواً في مواجهة التحديات الراهنة، مشيراً إلى ما نفذته مصر من تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للسياسة النقدية وآلية لامتصاص الصدمات.

ومن جانبها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى ما ينفذه الصندوق من إجراءات لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الراهنة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر تعاون المثمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

جانب من المحاكمة

استدرجوها وخلصوا عليها بسلك شاحن .. القصة الكاملة لجريمة صغيرة الشرقية

محمد صلاح

بين الأسطورة والمدرب الجديد.. هل تتحول أيام محمد صلاح الأخيرة في ليفربول إلى اختبار علني لسلوت؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 مايو

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد