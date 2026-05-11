ابنة باسم سماقية ترتدي فستان ذهبي بـ1.5 مليون جنيه في زفاف شقيقتها

شهد حفل زفاف فرح ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، على محمد الصباغ اهتماما واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأجواء الفخمة التي سيطرت على الحفل والإطلالات اللافتة للعروس والحضور.

واختارت العروس فرح فستان زفافها من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، والذي صمم لها خصيصا الفستان مع أكسسوار الشعر وباقة الورود، ليمنحها إطلالة ملكية أنيقة خطفت الأنظار.

أما رجل الأعمال باسل سماقية فظهر ببدلة سوداء فاخرة مطرزة باللؤلؤ الصناعي من دار الأزياء Balmain، وبلغ سعرها 5620 دولارا، أي ما يعادل نحو 295 ألف جنيه مصري.

فيما تألقت ابنته الكبرى فلك باسل سماقية ، بفستان ذهبي أنيق من تصميم دار Oscar de la Renta، جاء مرصعا بطبقات من الترتر الهندسي اللامع مع ورود كبيرة بارزة على التصميم، ليضفي لمسة فنية مميزة على الإطلالة، ووصل سعره إلى 25 ألفا و210 يورو، أي ما يعادل مليون و558 ألف جنيه مصري.

وكان رجل الأعمال السوري باسل سماقية ، قد احتفل بزفاف ابنته في حفل ضخم أقيم بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال.