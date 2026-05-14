عبد الحميد بسيوني: لا بد من حل جذري لإنقاذ الإسماعيلي

قال عبد الحميد بسيوني، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، إنه يجب إيجاد حل جذري لإنقاذ نادي الإسماعيلي من أزماته الحالية، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه لتطبيق اللوائح في الموسم الجاري دون استثناءات.

هبوط الاسماعيلي

وأضاف خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “أرى أن الزمالك قادر على التعويض أمام اتحاد العاصمة، ولكن بشروط، أهمها اختيار الطريقة المناسبة والتشكيل الذي يخدم هذه الطريقة”.

وتابع: “لا بد من هجوم شرس من أجل الوصول لمرمى الفريق الجزائري، مع ضرورة تأمين الجانب الدفاعي بشكل جيد لتحقيق التوازن داخل الملعب”.