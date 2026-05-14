فريق فني كوري جنوبي يزور دبي لتحديد سبب وقوع انفجار وحريق على متن السفينة "إتش إم إم نامو" بمضيق هرمز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم /الخميس/ عن إرسال فريق فني إلى دبي لإجراء تقييم علمي وتحديد سبب الانفجار والحريق اللذين وقعا على متن سفينة الشحن "إتش إم إم نامو" في مضيق "هرمز" الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية – في بيان صادر عنها نقلته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم – أنه تم إرسال هذا الفريق إلى دبي ؛ لدعم جهود الحكومة وتوضيح الحقائق من خلال عمليات التفتيش الميدانية وتحليل الأدلة والتعاون مع الدول المعنية.

وبدوره .. قال نائب المتحدث باسم الوزارة لي كيونج هو : إن الفريق يتألف من حوالي عشرة خبراء من وكالة تطوير الدفاع ومنظمات أخرى .. مضيفا أنهم غادروا سول الليلة الماضية.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد كشفت يوم /الأحد/ الماضي أن سبب الانفجار الذي وقع على متن السفينة "إتش إم إم نامو" بمضيق "هرمز"، هو اصطدام جسمين طائرين مجهولين بها.

وخلص التحقيق الحكومي إلى أن هجوما خارجيا على السفينة هو ما تسبب في اندلاع حريق ووقوع انفجار على متنها ، وذلك دون تحديد ماهية الأجسام أو حجمها.

وقد وقع انفجار على متن سفينة الشحن - التي تزن 38 ألف طن - أثناء تواجدها في مضيق "هرمز" الإسبوع الماضي، أعقبه اندلاع حريق كبير.

يشار إلى أنه تم سحب السفينة يوم /الجمعة/ الماضي لإجراء عمليات الفحص .. ولم يتعرض أي من أفراد الطاقم المكون من 24 شخصا لأي إصابات.