قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاوزة أدخل كلية الشرطة.. وكيل تعليم بني سويف "يصلح غلطته" بعد أزمة فتاة "كيس الفول"
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
الجيش الإسرائيلي: العثور على نفق تابع لحزب الله جنوب لبنان يحتوي على غرف تحت الأرض
وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد حصد 27 ميدالية في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجازات وأرقام قياسية.. منتخب ألعاب القوى يعود من تونس بحصاد عربي مميز

منتخب ألعاب القوى
منتخب ألعاب القوى
محمد سمير

عاد منتخب مصر لألعاب القوى إلى القاهرة قادمًا من تونس، محمّلًا بسلسلة من الإنجازات القارية والأرقام القياسية، بعد مشاركة قوية في البطولة العربية، التي شهدت سيطرة واضحة لأبطال الفراعنة في مختلف المنافسات، في تأكيد جديد على تطور اللعبة محليًا وإقليميًا.

وتمكن لاعبو ولاعبات المنتخب من حصد عدد كبير من الميداليات، إلى جانب تحقيق أرقام قياسية جديدة تُضاف إلى سجلات ألعاب القوى المصرية والعربية، في واحدة من أبرز المشاركات خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت منافسات السيدات تألقًا لافتًا، حيث نجحت لاعبات منتخب الشابات في تحقيق أرقام قياسية إفريقية وعربية ومصرية في منافسات رمي الرمح، إلى جانب تسجيل رقم قياسي جديد في سباق 3000 متر موانع، وآخر في سباقات الجري لنفس المسافة، ما يعكس حجم التطور الفني والبدني.

وعلى مستوى الكبار، واصل المنتخب تألقه بتحقيق أرقام قياسية جديدة في سباقات 3000 متر جري، إلى جانب رقم مميز في منافسات 3000 متر موانع، ليؤكد المنتخب قدرته على المنافسة بقوة في مختلف الفئات.

من جانبه، أكد العميد حاتم فوده أن ما تحقق في البطولة العربية يعكس العمل المؤسسي داخل الاتحاد، مشددًا على أن التركيز ينصب دائمًا على تحقيق الإنجازات وليس الرد على أي محاولات تشكيك.

وأوضح أن الاتحاد يسير وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات الدولة، التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت تمثل ترجمة حقيقية لحجم الجهد المبذول في الإعداد والتخطيط.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالإعداد العلمي واكتشاف المواهب، لضمان استمرار التفوق على المستويين القاري والدولي.

بدوره، أشاد راشد أحمد بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل جماعي وانضباط كبير من جميع عناصر البعثة.

وأشار إلى أن التكامل بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ساهم بشكل كبير في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن البعثة كانت نموذجًا في الاحترافية داخل وخارج المضمار.

ويعكس هذا التفوق امتلاك مصر لقاعدة قوية في ألعاب القوى، قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تطوير البرامج الفنية وتوسيع قاعدة الناشئين.

كما يفتح هذا الإنجاز الباب أمام طموحات أكبر على المستوى الدولي، في ظل سعي الاتحاد لبناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل العالمية، وتحقيق إنجازات تتماشى مع تطلعات الرياضة المصرية.

منتخب ألعاب القوى ألعاب القوى منتخب مصر لألعاب القوى البطولة العربية أبطال الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد.. ويؤكد: صرح طبي غير مسبوق

محافظ الغربية

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة

تعليم دمياط

تعليم دمياط: انطلاق امتحانات شهر أبريل ولا شكوى من الأسئلة

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد