إنجازات وأرقام قياسية.. منتخب ألعاب القوى يعود من تونس بحصاد عربي مميز

عاد منتخب مصر لألعاب القوى إلى القاهرة قادمًا من تونس، محمّلًا بسلسلة من الإنجازات القارية والأرقام القياسية، بعد مشاركة قوية في البطولة العربية، التي شهدت سيطرة واضحة لأبطال الفراعنة في مختلف المنافسات، في تأكيد جديد على تطور اللعبة محليًا وإقليميًا.

وتمكن لاعبو ولاعبات المنتخب من حصد عدد كبير من الميداليات، إلى جانب تحقيق أرقام قياسية جديدة تُضاف إلى سجلات ألعاب القوى المصرية والعربية، في واحدة من أبرز المشاركات خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت منافسات السيدات تألقًا لافتًا، حيث نجحت لاعبات منتخب الشابات في تحقيق أرقام قياسية إفريقية وعربية ومصرية في منافسات رمي الرمح، إلى جانب تسجيل رقم قياسي جديد في سباق 3000 متر موانع، وآخر في سباقات الجري لنفس المسافة، ما يعكس حجم التطور الفني والبدني.

وعلى مستوى الكبار، واصل المنتخب تألقه بتحقيق أرقام قياسية جديدة في سباقات 3000 متر جري، إلى جانب رقم مميز في منافسات 3000 متر موانع، ليؤكد المنتخب قدرته على المنافسة بقوة في مختلف الفئات.

من جانبه، أكد العميد حاتم فوده أن ما تحقق في البطولة العربية يعكس العمل المؤسسي داخل الاتحاد، مشددًا على أن التركيز ينصب دائمًا على تحقيق الإنجازات وليس الرد على أي محاولات تشكيك.

وأوضح أن الاتحاد يسير وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات الدولة، التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت تمثل ترجمة حقيقية لحجم الجهد المبذول في الإعداد والتخطيط.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالإعداد العلمي واكتشاف المواهب، لضمان استمرار التفوق على المستويين القاري والدولي.

بدوره، أشاد راشد أحمد بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل جماعي وانضباط كبير من جميع عناصر البعثة.

وأشار إلى أن التكامل بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ساهم بشكل كبير في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن البعثة كانت نموذجًا في الاحترافية داخل وخارج المضمار.

ويعكس هذا التفوق امتلاك مصر لقاعدة قوية في ألعاب القوى، قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تطوير البرامج الفنية وتوسيع قاعدة الناشئين.

كما يفتح هذا الإنجاز الباب أمام طموحات أكبر على المستوى الدولي، في ظل سعي الاتحاد لبناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل العالمية، وتحقيق إنجازات تتماشى مع تطلعات الرياضة المصرية.