غداً..متحف تل بسطا بالزقازيق يفتح أبوابه مجاناً أمام الجمهور

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية المتاحف فى تعزيز الحوار والتفاهم والشمول والسلام داخل المجتمعات وفيما بينها في جميع أنحاء العالم وتطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف والذى يوافق 18مايو من كل عام ، يستقبل متحف تل بسطا بالمنطقة الأثرية بالزقازيق الزوار وراغبى حضور الإحتفال غداً مجاناً ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً ، من خلال إتاحة المشاركة في الجولات الإرشادية والتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية ومشاهدة المعرض المؤقت الذى ينظمة قسم المعارض غداً بالمتحف ، بعنوان "الفخار جسر الشعوب" ويستمر لنهاية شهر مايو الجارى، حيث يمثل الفخار عبر العصور أحد أهم الروابط الإنسانية التى تجاوزت الحدود الجغرافية والسياسية والثقافية بالإضافة لتنظيم ورشة عن كيفية "زراعة وتصنيع البردى".

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أن اليوم العالمي للمتاحف هو إحتفال دولي يحمل منذ إنطلاقه عام 1977 رسالة حضارية تهدف إلى إثراء الهوية الثقافية وتعزيز التعاون الدولي وتوعية الجمهور بأهميتها ،وفي كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للإحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو "المتاحف توحد عالماً منقسماً" ، والذى يركز على التراث باعتباره الجسر الذي يربط الشعوب ويسلط هذا الشعار الضوء على قدرة المتاحف على أن تكون جسوراً تربط بين الإنقسامات الثقافية والإجتماعية والجيوسياسية.