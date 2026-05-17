برلماني: الدلتا الجديدة مشروع وطني يحقق الاستدامة الزراعية والاقتصادية

أكد النائب ابراهيم عبد الله عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع “الدلتا الجديدة” يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الغذائية والاقتصادية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على توسيع الرقعة الزراعية فحسب، بل يعكس رؤية الدولة في استغلال الأراضي الصحراوية بشكل ذكي وتحويلها إلى مناطق إنتاجية متقدمة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

وأشار عبدالله في تصريح اليوم. إلى أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات الري ومعالجة المياه، ما يقلل الهدر ويرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، ويجعل من الدلتا الجديدة نموذجًا عالميًا في إدارة الموارد المائية والزراعية.

وأوضح أن البنية التحتية المتطورة من طرق ومحاور وربطها بالموانئ ومناطق التصنيع، تعزز من قدرة المشروع على جذب الاستثمارات الزراعية والصناعية، وخلق سلسلة متكاملة من الإنتاج وحتى وصول المنتجات للأسواق المحلية والخارجية.

وأكد أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويعكس التزام القيادة السياسية برفع مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف عبدالله أن نجاح مشروع الدلتا الجديدة يثبت قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة وفق خطط علمية دقيقة، ويؤكد أن الأمن الغذائي يظل من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي وركيزة أساسية في جهود التنمية الوطنية.