كارولين عزمي تثير الجدل بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل.

لم تبالغ كارولين عزمي في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بتسريحة الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.