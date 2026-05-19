لاستغلال طرح النهر استثماريا.. مواطن يطالب وزير الري ومحافظ الأقصر بإنشاء ناد رياضي وفنادق

استوقف المواطن إبراهيم أحمد، وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ومحافظ الأقصر عبد المطلب عمارة، خلال جولتهما التفقدية بمركز إسنا جنوب الأقصر، لعرض عدد من المطالب التنموية والخدمية التي تستهدف دعم أبناء المنطقة وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات الاستثمارية والسياحية بالمدينة.

وطلب المواطن الموافقة على إنشاء نادي شرطة ونادٍ رياضي واجتماعي لخدمة الشباب والأسر بمركز إسنا، بما يسهم في توفير متنفس حضاري ومراكز لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية لأهالي المنطقة.

كما طالب بإقامة فنادق ومشروعات خدمية وسياحية على أسس استثمارية منظمة، بهدف تعظيم موارد الدولة ودعم خطط التنمية والاستثمار داخل مركز إسنا، خاصة في ظل ما تمتلكه المدينة من مقومات سياحية وطبيعية مميزة.

وشملت المطالب أيضًا استغلال الحديقة الدولية ومناطق طرح النهر بنظام الاستثمار والتنمية بدلًا من نظام الإيجار التقليدي، لتحقيق عائد اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الدولة ويوفر فرص عمل للشباب، مع الاستفادة من المواقع المطلة على نهر النيل بصورة حضارية تتماشى مع خطط التطوير والتنمية بالأقصر.

واستمع وزير الري ومحافظ الأقصر إلى مطالب المواطن خلال الجولة، مؤكدين أهمية دراسة المقترحات التي تسهم في دعم التنمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والمقومات المتاحة داخل مركز إسنا.

شارك فى الجولة اللواء احمد انور عيسي الهوارى رئيس مركز ومدينة اسنا والمهندس محمد خالد مدير عام قناطر اسنا الجديدة والمهندس أسعد مصطفى نقيب المهندسين ومسئول جهاز التعمير.