قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ارتداء الكمامة أثناء الإحرام يبطل العمرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الخارجية : نتطلع للتوسع فى نشاط البنك الأوروبي لإعادة التنمية بالسوق المصرية
محمد أبو العينين يحفز لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك: لا نلعب إلا للفوز
جوهر نبيل عن ملف العاملين بمراكز الشباب : لا يمكن صرف أي مستحقات مالية دون سند قانوني
وزارة الزراعة: تراجع أسعار الطماطم تدريجياً خلال الفترة المقبلة
الأوقاف تعلن حاجتها إلى ندب عدد من العاملين في 6 أقسام | شروط التقديم
بشراكة يابانية.. «صندوق تطوير التعليم» و«الجايكا» يبحثان تعزيز التدريب الفني بمصنع نيسان مصر
عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا
أمريكا : المدرسة الواقعة تحت القصف في إيران موجودة بقاعدة لصواريخ كروز
مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
مصادر باكستانية : تفاؤل بإمكانية اتفاق بين واشنطن وطهران وسط تقدم في المحادثات غير المباشرة
غليت تاني .. ارتفاع أسعار الدواجن مجددا بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لاستغلال طرح النهر استثماريا.. مواطن يطالب وزير الري ومحافظ الأقصر بإنشاء ناد رياضي وفنادق

مواطن يستوقف وزير الرى
مواطن يستوقف وزير الرى
شمس يونس

استوقف المواطن إبراهيم أحمد، وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ومحافظ الأقصر عبد المطلب عمارة، خلال جولتهما التفقدية بمركز إسنا جنوب الأقصر، لعرض عدد من المطالب التنموية والخدمية التي تستهدف دعم أبناء المنطقة وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات الاستثمارية والسياحية بالمدينة.

وطلب المواطن الموافقة على إنشاء نادي شرطة ونادٍ رياضي واجتماعي لخدمة الشباب والأسر بمركز إسنا، بما يسهم في توفير متنفس حضاري ومراكز لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية لأهالي المنطقة.

كما طالب بإقامة فنادق ومشروعات خدمية وسياحية على أسس استثمارية منظمة، بهدف تعظيم موارد الدولة ودعم خطط التنمية والاستثمار داخل مركز إسنا، خاصة في ظل ما تمتلكه المدينة من مقومات سياحية وطبيعية مميزة.

وشملت المطالب أيضًا استغلال الحديقة الدولية ومناطق طرح النهر بنظام الاستثمار والتنمية بدلًا من نظام الإيجار التقليدي، لتحقيق عائد اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الدولة ويوفر فرص عمل للشباب، مع الاستفادة من المواقع المطلة على نهر النيل بصورة حضارية تتماشى مع خطط التطوير والتنمية بالأقصر.

واستمع وزير الري ومحافظ الأقصر إلى مطالب المواطن خلال الجولة، مؤكدين أهمية دراسة المقترحات التي تسهم في دعم التنمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والمقومات المتاحة داخل مركز إسنا.

شارك فى الجولة اللواء احمد انور عيسي الهوارى رئيس مركز ومدينة اسنا والمهندس محمد خالد مدير عام قناطر اسنا الجديدة والمهندس أسعد مصطفى نقيب المهندسين ومسئول جهاز التعمير.

الاقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

إجازة عيد الاضحى 2026

بعد قرار الحكومة.. فئات محرومة من إجازة عيد الأضحى

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار والدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

بالصور

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد