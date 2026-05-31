تكنولوجيا وسيارات

نيسان جوك 2026 تباع بهذه المواصفات

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان جوك موديل 2026، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك نيسان جوك موديل 2026
 

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد نيسان جوك موديل 2026

تأتى سيارة نيسان جوك موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4210 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1593 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

وسائل الأمان بـ نيسان جوك موديل 2026

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات نيسان جوك موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان جوك موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة ، وبها فتحة سقف بانوراما .

بالاضافة إلي ان نيسان جوك موديل 2026 بها أيضا، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

سعر نيسان جوك موديل 2026

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 174 ألف جنيه .

