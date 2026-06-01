من الابتكار إلى التصدير.. غرفة الصناعات الغذائية تعزز تنافسية القطاع في أكبر تجمع صناعي بالمنطقة



تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية كشريك استراتيجي لمعرض Fi Africa & ProPak MENA 2026، والذي يُقام خلال الفترة من الثلاثاء 2 إلى الخميس 4 يونيو بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، في إطار دعم الابتكار وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية وربط الشركات المصرية بالأسواق والتقنيات العالمية.



تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة



وتستهدف مشاركة الغرفة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخريجي برنامج "ازدهار" من خلال جناح خاص بالمعرض في صالة (2) رقم (B42)، يتيح فرصًا للتوسع والنمو والتصدير، إلى جانب التعرف على أحدث حلول التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وسلاسل الإمداد.



جلسات وفعاليات متخصصة



ويشارك المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في افتتاح المعرض وفي جلسة نقاشية حول حشد الابتكار والتمويل من القطاع الخاص لدعم الحلول القابلة للتوسع، فيما تشارك رنا جمالي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، في الملتقى السنوي للمرأة بقطاعي التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف.



استراتيجية للتنمية والتصدير



وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع، ودعم الشركات في التوسع بالأسواق المحلية والدولية، ورفع جاهزيتها للتصدير وفق المعايير العالمية، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والصادرات المصرية.



دعم الابتكار والاستدامة



وأضافت أن الغرفة تواصل جهودها في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال عبر برامج الدعم الفني والاستشاري في مجالات سلامة الغذاء والجودة والاستدامة وبناء القدرات، إلى جانب توفير فرص النفاذ إلى الأسواق والتعرف على أحدث التقنيات الصناعية وبناء الشراكات.



فعاليات وجلسات نقاشية



وتشارك الغرفة في عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تتناول قضايا الابتكار والاستدامة وسلامة الغذاء والتكامل الزراعي الصناعي والتمويل، كما تدير جلسة بعنوان "التكامل الزراعي الصناعي: حلول فعالة لمواجهة تحديات التصنيع الغذائي"، إلى جانب جلسات أخرى حول سلامة الغذاء وتقليل الفاقد الغذائي.



دعوة لزيارة الجناح



وتدعو الغرفة الشركات والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية إلى زيارة جناحها بالمعرض للتعرف على خدماتها وبرامجها، والاطلاع على نماذج الشركات المشاركة وخريجي برنامج "ازدهار"، بما يعزز فرص النمو والتكامل داخل سلسلة القيمة الغذائية.