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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. بيع صقر كندي بمبلغ 346 ألف دولار

السعودية.. بيع صقر كندي بمبلغ 346 ألف دولار
السعودية.. بيع صقر كندي بمبلغ 346 ألف دولار
أ ش أ

شهدت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 بالرياض بيع أغلى صقر لهذا العام، من نوع مثلوث جير (سوبر وايت) بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي (346 ألف دولار).

كما تم بيع صقرين من مزرعة كندية بمبلغ مليون و450 ألف ريال سعودي (386 ألف دولار أمريكي) وذلك خلال المزاد الذي ينظمه المركز الوطني للصقور بمقره في مَلهم شمال الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة مزارع إنتاج من جميع أنحاء العالم.

وقد بدأت المزايدة على الصقر الأغلى فرخ مثلوث جير، الذي شهد منافسة قوية إذ بدأت المزايدة عليه بمبلغ 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي) قبل أن يباع بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي (346 ألف دولار) ليكون ثاني أغلى صقر في تاريخ المزاد.

يذكر أن المزاد شهد، خلال العام الماضي، عددا من الصفقات البارزة، كان أعلاها بيع صقر «جير بيور سوبر وايت» من مزرعة أمريكية مقابل 1.2 مليون ريال سعودي (320 ألف دولار) ، فيما شهدت الأعوام السابقة صفقة بيع صقر "مثلوث جير بيور فرخ ألترا وايت" بقيمة 1.75 مليون ريال سعودي (455 ألف دولار أمريكي) كأغلى صقر في تاريخ المزاد.

منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 بالرياض بيع أغلى صقر لهذا العام مثلوث جير سوبر وايت مزرعة كندية

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