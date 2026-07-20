الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة تعود إلى بلدانهم

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اكتملت مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم، بعد رحلة إيمانية متكاملة أدى خلالها الضيوف مناسك العمرة، وتشرفوا بالصلاة في المسجد النبوي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية.

وعبر الضيوف، بحسب ما نقلت قناة (الإخبارية السعودية)، عن سعادتهم بما حظوا به من عناية واهتمام، مكنهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي بكل يسر وطمأنينة.

وأشاد الضيوف بحفاوة الاستقبال، وما قدم لهم من تسهيلات وخدمات متكاملة رافقتهم طوال رحلتهم.. مؤكدين أن توفير جميع الإمكانات منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم إليها أسهم في إنجاح رحلتهم الإيمانية وتحقيق أهداف البرنامج.

يذكر أن الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ضمت 250 معتمرا ومعتمرة من 16 دولة آسيوية.