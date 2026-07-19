خلافات مالية تنهي حياة عامل على يد شقيقه الأصغر بالزقازيق

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية جريمة مأساوية، بعدما لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لاعتداء باستخدام عصا خشبة على يد شقيقه بسبب خلافات مالية نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بمنطقة موقف المنصورة، أسفرت عن مصرع شاب متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى عبدالغني ع.، 25 عامًا، عامل ومقيم بدائرة القسم فيما تبين أن مرتكب الواقعة هو شقيقه محمد.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين بسبب خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على شقيقه باستخدام "شومة"، ما تسبب في إصابته بإصابة بالغة أودت بحياته في الحال.

وتم تحرير المحضر رقم 3783 إداري قسم ثان الزقازيق لسنة 2026 بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات بإشراف محمود عاطف رئيس نيابة قسم ثان الزقازيق، حيث قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية، كما كلفت المباحث بسرعة استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة وظروفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.