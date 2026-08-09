الزمالك يصدم عبد الله السعيد بعد غيابه عن التدريبات.. إعلامي يفجر مفاجأة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن وجود اتجاه داخل إدارة نادي الزمالك لفسخ التعاقد مع عبد الله السعيد، خلال الفترة المقبلة.

وكتب فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "اتجاه داخل إدارة نادي الزمالك لفسخ التعاقد مع عبد الله السعيد"

ويُذكر أن عبد الله السعيد لم ينتظم في معسكر الزمالك حتى الآن، في الوقت الذي أجرى خلاله عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، اتصالًا هاتفيًا باللاعب.

ويطالب عبد الله السعيد بالحصول على قيمة نسبة الـ40% المتبقية من مستحقاته عن عقده في الموسم الماضي، حيث يرى اللاعب أن تأخر صرف هذه المستحقات تسبب في حالة من الغضب لديه.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من عدم الاستقرار بشأن موقف اللاعب من الاستمرار مع الزمالك، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.