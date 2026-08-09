الزمالك يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحفي بسبب فيديو مسيء للاعبي الفريق

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والصادر عن أحد الصحفيين الذين يحملون عضوية نقابة الصحفيين، ضد بعض اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم، لا يمثل أي صفة على مستوى الإعلام الرسمي للنادي.

ويشدد النادي على أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق لاعبيه وتصون حقوق النادي، وسيتم تقديم شكوى ضده لنقابة الصحفيين.

وطالب مجلس إدارة الزمالك جميع الجهات الإعلامية بتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو معلومات تخص النادي، وعدم التعرض لأي عنصر من عناصر القلعة البيضاء.