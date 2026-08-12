بالجلابية الفلاحي.. مفتش تموين يتقمص دور فلاح ويضبط 46 شيكارة أسمدة مدعمة بالبحيرة

تمكنت حملة تموينية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة من ضبط 46 شيكارة سماد كيماوي مدعم، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء، وذلك عقب تنفيذ مفتش تموين عملية شراء متخفية للتأكد من صحة معلومات وردت بشأن تجميع كميات من الأسمدة المدعمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى إدارة تموين إيتاي البارود، تفيد بقيام أحد المتعاملين في الأسمدة المدعمة بتجميع كميات مخصصة للمزارعين، تمهيدًا لإعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور، جرى تشكيل حملة تموينية برئاسة محمد الطباخ، مدير إدارة تموين إيتاي البارود، وعضوية حسام عيد، رئيس الرقابة، والدكتور تامر مأمون، وياسر عبد الواحد، وهشام من مجلس المدينة، وبمشاركة الدكتور شعبان أبو علفة، مدير الإدارة الزراعية بإيتاي البارود.

وللتأكد من صحة المعلومات، نفذ الدكتور تامر مأمون، مفتش التموين، عملية شراء متخفية، بعدما ارتدى جلبابًا فلاحيًا وتوجه إلى المكان المشتبه في تجميع الأسمدة بداخله، مقدمًا نفسه باعتباره مزارعًا يرغب في شراء كمية من السماد المدعم.

وخلال عملية التفاوض، تمكن المفتش من التأكد من وجود الأسمدة والكميات التي جرى تجميعها، ليعطي الإشارة إلى باقي أفراد الحملة، الذين تدخلوا على الفور وتمكنوا من ضبط المضبوطات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 46 شيكارة سماد كيماوي مدعم، والتحفظ عليها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.

وأكد المحاسب محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومخازن ومحال الأسمدة بمختلف مراكز المحافظة، لمواجهة محاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة وتسريبها إلى السوق السوداء.

وشدد وكيل وزارة التموين على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس السلع المدعمة، مؤكدًا مواصلة الحملات الرقابية لضمان وصول الأسمدة المخصصة للمزارعين إلى مستحقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.