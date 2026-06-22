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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

150 مليون جنيه حصيلة بيع وحدات تجارية بالمزاد العلني بالعاشر من رمضان

مزاد علني
مزاد علني
آية الجارحي

أسفرت جلسة المزايدة العلنية التي عقدها جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٦، عن بيع جميع المحال التجارية والباكيات والصيدلية والوحدات الصناعية التي تم طرحها، بإجمالي حصيلة بلغت ١٥٠ مليونًا و٥٥٣ ألفًا و٣٢٠ جنيهًا، بما يعكس الإقبال المتزايد على الفرص الاستثمارية بالمدينة والثقة المتنامية في مقوماتها الاقتصادية والتنموية.

وترأس جلسة المزايدة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزايدات.

وشمل الطرح عدد (١٢) باكية بالسوق الدائم المنفذ بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بمساحة (١٥م²) للباكية الواحدة، إلى جانب عدد (١١) محلًا تجاريًا بأنشطة متنوعة وصيدلية واحدة بالسوقين التجاريين المنفذين بالقطعة رقم (١٩) بمنطقة خدمات حي النرجس، والقطعة رقم (٢/٢) جنوب شرق حي الأندلس، بمساحات تتراوح بين (١٥م²) و(٤٦م²).

كما تضمن الطرح عدد (٥) وحدات صناعية (ورش) بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية «٦ مليون» بالمجمعات (أ)، بمسطح (٧٠٢م²) للورشة الواحدة.

وأسفرت أعمال المزايدة عن بيع جميع المحال والباكيات والصيدلية بإجمالي قيمة بلغت ٤٣ مليونًا و٤٩٨ ألفًا و٣٢٠ جنيهًا، فيما تم بيع جميع الوحدات الصناعية بإجمالي قيمة بلغت ١٠٧ ملايين و٥٥ ألف جنيه، ليصل إجمالي حصيلة المزايدة إلى ١٥٠ مليونًا و٥٥٣ ألفًا و٣٢٠ جنيهًا.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن نتائج المزايدة تعكس تنامي الطلب على الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان، وما تتمتع به من مقومات جاذبة وفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى استمرار جهاز المدينة في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية وتوفير الخدمات بمختلف مناطق المدينة.

وأضاف أن الجهاز يواصل تنفيذ رؤيته الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مدينة العاشر من رمضان كإحدى أبرز المدن الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية.

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