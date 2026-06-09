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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بالعاشر من رمضان والفيوم الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية وقطع الأراضي المخصصة للورش الحرفية والوحدات الصناعية (ورش) والصيدليات والباكيات للبيع من خلال جلسات مزاد علني بمدينتي "العاشر من رمضان والفيوم الجديدة".

وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، أوضح جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أنه تم طرح "8 قطع أراضٍ" بنشاط ورش حرفية بالمنطقة الصناعية الأولى، بمساحات تتراوح بين "313.5 متر مربع و345 مترًا مربعًا"، للبيع بالمزاد العلني في جلسة تعقد يوم الأربعاء 24 يونيو 2026.

وفي مدينة العاشر من رمضان، أعلن جهاز المدينة عن طرح "22 محلاً تجارياً وصيدليتين" بالسوقين التجاريين المنفذين بالقطعة رقم (19) بمنطقة خدمات حي النرجس، والقطعة رقم (2/2) جنوب شرق حي الأندلس، بمساحات تتراوح بين "15 مترًا مربعًا و46 مترًا مربعًا".

كما يشمل الطرح "22 باكية" بالسوق الدائم المنفذ بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بمساحة "15 مترًا مربعًا" للباكية الواحدة، بالإضافة إلى "10 وحدات صناعية (ورش)" بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية «6 ملايين»، بالمجمع (أ)، بمسطح "702 متر مربعة" للورشة.

وأشار جهاز المدينة إلى أنه سيتم عقد جلسة مزاد علني لطرح "12 باكية و11 محلاً تجارياً وصيدلية واحدة و5 وحدات صناعية" يوم الإثنين 22 يونيو 2026، فيما تُعقد جلسة أخرى لطرح "11 باكية و11 محلاً تجارياً وصيدلية واحدة و5 وحدات صناعية" يوم الأربعاء 8 يوليو 2026.

كما تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للراغبين في المشاركة بالمزاد بمقري جهازي تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي الوحدات الصناعية العاشر من رمضان الفيوم الجديدة المحال التجارية

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