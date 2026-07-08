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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات التطوير بالمناطق الصناعية ويوجه بتكثيف الأعمال

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة ميدانية موسعة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من المناطق الصناعية والخدمية، شملت المنطقة الصناعية A1، والمنطقة الصناعية A6، ومنطقة المطورين الجنوبية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين بالمدينة.

وذلك  تنفيذًا لتوجيهات  المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات ميدانيًا ودفع معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المقررة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز أعمال تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال تحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتنفيذ الإنترلوك وتركيب البردورات، إلى جانب متابعة الأعمال الجارية بالمحور المؤدي إلى المنطقة الصناعية A6، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية ودعم بيئة الاستثمار بالمدينة.

ووجّه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى الشركات المنفذة بزيادة معدلات العمل، وتكثيف المعدات والعمالة بمواقع التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة وبرامج التنفيذ الزمنية، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، بما يضمن الانتهاء من المشروعات بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأكد رئيس الجهاز أن تطوير المناطق الصناعية والمحاور الحيوية يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات، بما يدعم جهود التنمية ويعزز من المكانة الاقتصادية لمدينة العاشر من رمضان باعتبارها إحدى أكبر القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية.

وعلى هامش الجولة، تابع رئيس الجهاز الحالة المرورية ومستوى الانضباط بمحيط كوبرى جريش، حيث وجّه بعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أو أي إشغالات تعوق حركة المرور أو تؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة، مكلفًا الإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع المخالفات ومنع تكرارها.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين الإدارات المعنية والشركات المنفذة، وتكثيف المتابعة اليومية لمواقع العمل، لضمان انتظام التنفيذ وتحقيق المستهدفات المخططة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يواصل تنفيذ خططه التطويرية ومتابعة المشروعات ميدانيًا بصورة مستمرة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة.

جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المناطق الصناعية منطقة المطورين الجنوبية

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