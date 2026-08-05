وزير الخارجية الأردني يدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال

دعا وزير الخارجية الأردني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة قبل فوات الأوان من أجل دعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

كما حذر من أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تمثل خطرًا بالغًا قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع وتقويض فرص الاستقرار، مؤكدًا ضرورة حماية المقدسات واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.