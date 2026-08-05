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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره القطري على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٥ أغسطس، بالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

أشاد الوزيران بعمق العلاقات المصرية-القطرية، وأكدا أهمية الإعداد للاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، المقرر عقده بمدينة العلمين يوم ٢٠ أغسطس، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي.

كما بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين أهمية وقف الحرب وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على أمن الطاقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في قطاع غزة عقب الإعلان عن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، حيث شددا على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وقطر والدول العربية والإسلامية، ووفاء إسرائيل بالتزاماتها، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة.

وزير الخارجية والتعاون الدولي القدس عمّان العلاقات المصرية القطرية التعاون الثنائي

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