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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإهمال يتحول إلى جريمة.. دينا شكري تروي قصصًا مرعبة تعرض لها الأطفال

دينا شكري
دينا شكري

في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة، تناول الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ملف الطب الشرعي وأسراره، قائلًا: «النهارده هنتكلم عن مهنة ناس كتير ما تعرفهاش غير من المسلسلات، بس الحقيقة هي خط الدفاع الأول عن الحقيقة.. هي الطب الشرعي».

وأوضح أن الطب الشرعي ليس مجرد تشريح وتقارير، بل هو علم وإنسانية ومسؤولية، مشيرًا إلى أنه لا يوضح فقط سبب الوفاة، وإنما يكشف الأسرار، ويحل الألغاز، ويفتح الطريق أمام العدالة، مؤكدًا أن كل تقرير وبصمة وجثة وراءها قصة قد تغير مصير قضية كاملة.

واستضاف الليثي الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.

وتحدثت الطبيبة عن اختيارها لهذا العلم وتلك المهنة، موضحة أن لديها شغفًا بالعلوم الطبية المرتبطة بالإنسان، وأنها تمارس هذه المهنة منذ ثلاثين عامًا، مشيرة إلى أن الطب الشرعي يساعد في إعادة الحق إلى كل إنسان، حيًا كان أو ميتًا.

وأضافت أنها درست مناظرة الجثث قبل التخرج، وأن تشريح الإنسان بالتأكيد له رهبة في البداية، ولكن مع الوقت يتحول الأمر إلى مسؤولية وعلم.

وتابعت أن العلامات الموجودة على الجسم، سواء كانت آثار ضرب أو طعنات، توضح الأداة التي تم استخدامها، مشيرة إلى إمكانية التعاطف مع بعض الحالات، لكن دون السماح لهذا الشعور بالسيطرة عليها حتى لا يؤثر في نفسيتها وعملها.

وأكدت أن الطب الشرعي ليس طب الأموات فقط، وإنما يتعامل أيضًا مع الأحياء، موضحة أن حالات الأطفال تثير الشجن، واستشهدت بقصة طفل صغير كان نائمًا على السرير بجوار الشباك، بينما ذهبت والدته إلى المطبخ، وعندما حاول الطفل الحركة سقط من الشباك.

وتحدثت عن التأثير النفسي للعمل، قائلة: «لو الواحد دخل في كل حالة من الحالات اللي بيتعامل معاها هتأثر على نفسيته بصورة أو بأخرى»، مستشهدة بحالة طفلة «وهي بتلعب اتقفلت الترابيزة على رقبتها والطفلة اتوفت».

وأوضحت أن «الطب الشرعي ليس علم الميتين لكنه في الأساس علم الأحياء»، مشيرة إلى إمكانية تحديد أداة الجريمة، قائلة: «لو بعصاية أقدر أقول انضرب بعصاية».

كما كشفت عن بعض مصطلحات الطب الشرعي، مثل «الذباب الأخضر والذباب الأزرق»، قائلة: «مش هتفتح الجثة لكن هاعرف منها كل حاجة»، وتحدثت عن قضية «لعبة الموت»، مؤكدة أن «العلم اللي فيه غيبيات.. الجثة ممكن تحكي لها حصل لها إيه».

وتأتي الحلقة ضمن سلسلة حلقات برنامج «واحد من الناس» التي تتناول القضايا الإنسانية والاجتماعية والجنائية، بهدف التوعية وكشف الحقائق عبر شاشة قناة الحياة.

عمرو الليثي دينا شكري واحد من الناس

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