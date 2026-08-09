الحوثي يبدأ موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدينة المخا

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية

يدء موجة جديدة من الهجمات الإرهابية للمليشيا الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تستهدف الأحياء السكنية في مدينة المخا والدفاعات الجوية تتصدى لعدد من المسيرات.

ومنذ قليل ؛ قال مصدر عسكري في القوات المشتركة بالساحل الغربي لمحافظة تعز "إن الهجوم الارهابي الذي شنته مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني على مدينة المخا بمحافظة تعز، أسفر عن استشهاد 7 مدنيين وعسكريين وإصابة آخرين".

واضاف المصدر، في بيان صحفي " أن الهجوم الارهابي الذي نُفذ بأكثر من 25 صاروخًا باليستيًا، مع موجات مكثفة من الطائرات المسيّرة وزورق مفخخ، تركز على ميناء المخا، ما أدى إلى أضرار في عدد من مرافقه، بينها أجزاء من الرصيف البحري ومرافق تستخدم في خدمة السفن وعمليات نقل وإنزال البضائع والمواشي، مؤكدًا أن الاستهداف طال منشأة مدنية واقتصادية حيوية للمنطقة".

وأوضح أن الهجمات والشظايا طالت أيضًا مناطق ومرافق مدنية وسكنية، بينها شقق سكنية ومحيط تجمعات للمواطنين قرب مصلحة الجوازات والأحوال المدنية، فيما وصلت شظايا إلى فندق جولدن ستار.

واشار المصدر الى إن مليشيات الحوثي حاولت كذلك استهداف محطة الطاقة الشمسية التي تغذي مدينة المخا بالكهرباء، إلا أن المحاولة لم تحقق هدفها، بالتزامن مع تعامل الدفاعات مع موجات متتالية من التهديدات الجوية.