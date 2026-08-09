أحمد موسى يشيد بجولات مدبولي: «مش رايح وخلاص.. بيتفقد ويتابع المشروعات على الأرض»

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن رئيس الحكومة يحرص على النزول إلى الشارع ومتابعة الأعمال على أرض الواقع.

درجة كبيرة من الإخلاص

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدكتور مصطفى مدبولي يتمتع بدرجة كبيرة من الإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أنه يجمع بين العمل داخل مكتبه والجولات الميدانية، وأنه زار خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من محافظات الجمهورية.

وأضاف: «مدبولي مش رايح وخلاص، ده شغل يتفقد ويتابع المشروعات والتنمية»، موضحًا أن جولات رئيس الوزراء تستهدف الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المشروعات والمنشآت الخدمية

وأشار موسى إلى الجولة الموسعة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في محافظة مطروح، والتي شملت عددًا من المشروعات والمنشآت الخدمية، من بينها مستشفى رأس الحكمة.

وأوضح أن مستشفى رأس الحكمة شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة، بعدما كانت في السابق بحاجة إلى مزيد من الخدمات والتجهيزات، مؤكدًا أهمية تطوير المنشآت الصحية لخدمة المواطنين والمصطافين في المناطق الساحلية.

كما أشاد أحمد موسى بمستشفى العلمين، موضحًا أنها أصبحت مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة، وتضم أطباء على مستوى عالٍ من الكفاءة، بما يعزز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على استمرار حديثه عن بلده وما تشهده من مشروعات وإنجازات، قائلًا إنه لن يتوقف عن تسليط الضوء على ما وصفه بالإنجازات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.