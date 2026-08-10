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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 18 يوما.. خلي بالك من نفسك يحقق 208 ملايين جنيه في شباك التذاكر بالسعودية

فيلم خلي بالك من نفسك
فيلم خلي بالك من نفسك
أحمد إبراهيم

يواصل فيلم «خلي بالك من نفسك» تحقيق نجاحاته الجماهيرية في الوطن العربي، بعدما تمكن من تحقيق أرقام لافتة في شباك التذاكر السعودي، بالتزامن مع استمرار الإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم في دور العرض.

وحقق الفيلم في السعودية فقط، خلال 18 يومًا من عرضه، إيرادات بلغت 15.7 مليون ريال سعودي، بما يعادل نحو 208 ملايين جنيه مصري، وذلك من خلال بيع أكثر من 232.4 ألف تذكرة، ليؤكد حضوره القوي في واحد من أبرز أسواق السينما العربية.

فيلم خلي بالك من نفسك 

ويعكس هذا الرقم النجاح المتواصل الذي يحققه «خلي بالك من نفسك» في الأسواق العربية، بعدما حقق حضورًا جماهيريًا قويًا منذ طرحه، وواصل المنافسة على صدارة شباك التذاكر، محققًا إيرادات لافتة تعزز مكانته بين أبرز أفلام موسم الصيف.

ويواصل الفيلم التوسع في دور العرض بمختلف الدول العربية والعالم، بعد انطلاقته القوية في مصر، محققًا حضورًا لافتًا في عدد من الأسواق. 

ويجمع «خلي بالك من نفسك» ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في عمل يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته لبلبة ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

فيلم خلي بالك من نفسك أحمد السقا ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد السقا الفنانة ياسمين عبد العزيز

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