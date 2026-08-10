ليلة غنائية استثنائية.. هشام عباس وصابرين النجيلي يتألقان في حفل جماهيري ضخم.. صور

أحيا النجم هشام عباس والمطربة صابرين النجيلي حفلاً جماهيرياً ضخماً على مسرح نادي بتروسبورت ضمن فعاليات "صيف 2026" بحضور آلاف الأسر والشباب الذين حولوا المدرجات إلى كورال واحد.



واستقبل النجمين لدى وصولهما الموزع الموسيقي ومنظم الحفل حمادة البيلي سبايسي ايفنتس الذي قام بتجهيزه وفق أحدث معايير الحفلات العالمية من مسرح وإضاءة ومؤثرات بصرية وصوت.

وافتتحت صابرين النجيلي فقرتها بـاغنية "أنا قلبي دق دقة" وسط تصفيق متواصل وقدمت أغنيتها الجديدة "خطير" ووصفتها بأنها "أغنية برج الأسد" ولاقت تفاعلاً لافتاً.

واستكلمت وصلتها بـ "باشا ابن باشا" قبل أن تنتقل بالأجواء إلى الرومانسية مع "أخيراً" التي ارتبطت بجمهورها بعد عرضها في الحلقة الختامية من مسلسل "اتنين غيرنا". واختتمت فقرتها استجابة لطلبات الجمهور بـ "كان" و "بتناديني تاني ليه".

واختتم هشام عباس الحفل برحلة عبر محطات مشواره الفني بدأها بـ "ما تبطليش" و "السهر والانبساط" و "قول عليا مجنون"، وواصل مع "شوفي" و "عيني" و "يا ليلة" التي تفاعل معها الجمهور من مختلف الأعمار، قبل أن ينهي الليلة بـ "فينه".



تخلل الحفل فقرة مميزة للمطرب الصاعد بن عثمان نالت استحسان الجمهور وفي الختام وجه النجمان الشكر للجمهور الكبير، وللموزع الموسيقي حمادة البيلي على التنظيم الاحترافي و المبهر.