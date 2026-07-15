حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة الجمالية، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان المحافظ، أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتابع أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة الجمالية، أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت بمشاركة إدارة الإشغالات والبيئة، أسفرت عن ضبط ومصادرة، تابلوه سماعات كبير به عدد 5 سماعات، برميل صوت، 5 بازوكا صوت صغير، بالتنسيق مع مركز الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.