هنحتفل بالمنتخب كلنا سوا.. حمادة هلال يشوق الجمهور لحفله في دبي

كشف الفنان حمادة هلال، عن استعداده لإحياء حفله الغنائى المقرر يوم 26 يوليو الجارى فى دبى، موجهًا رسالة إلى أبناء الجالية المصرية هناك، حيث أكد أن الحفل سيشهد أجواء احتفالية بمنتخب مصر.

وكتب حمادة هلال، عبر حسابه على إنستجرام: “حفلتنا يوم 26 يوليو فى دبى.. وبقول للجالية المصرية إننا هنحتفل بالمنتخب كلنا سوا”.

وكان الفنان حمادة هلال، أشاد بأداء منتخب مصر عقب التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، معربًا عن سعادته بالتفاف الجماهير العربية حول المنتخب، ومؤكدًا أن مشاهد الاحتفال فى عدد من الدول العربية ألهمته فكرة تقديم أغنية تجمع الوطن العربى، متعهدًا بتنفيذها.

وعلق حمادة هلال، على فوز منتخب مصر وتأهله إلى دور الـ16، مثنيًا على أداء اللاعبين وما قدموه خلال البطولة. وقال خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «الساعة 6»: «المنتخب لفت نظرنا كلنا امبارح.. أشكرهم والله العظيم، إخوات فعلا، ودى الوحدة الوطنية فعلا بجد.»