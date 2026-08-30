ما حكم الصلاة من الفندق خلف الإمام عبر التليفزيون؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة قالت فيه: «كنت بصلي في مكة وأنا في الفندق على الشاشة ورا الإمام.. هل كده الصلاة صحيحة ولا لا؟».

حكم الصلاة من الفندق خلف الإمام عبر التليفزيون

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه يجب التفريق بين حالتين في هذه المسألة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة الأولى تكون إذا كانت صفوف المصلين ممتدة ومتواصلة حتى بهو الفندق، وفي هذه الحالة تُعد الصلاة صحيحة، لأنها متصلة بصلاة الإمام من خلال اتصال الصفوف، حتى وإن كانت السائلة تصلي من داخل الفندق.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في الحالة الثانية، إذا كان هناك فاصل بين الفندق والحرم، ولم تمتد الصفوف إلى مكانها، فإن الصلاة خلف الإمام عبر الشاشة فقط لا تصح، لعدم تحقق اتصال الصفوف.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في هذه الحالة يجب على المصلية النزول والالتحاق بآخر الصفوف المتصلة حتى تصلي مع الإمام بشكل صحيح.