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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رباعية.. ريال مدريد يواصل الانتصارات في الليجا بفوزه عريض على مالاجا

ريال مدريد
ريال مدريد
أ ش أ

واصل ريال مدريد انتصاراته في الليجا بفوزه الكبير على ضيفه مالاجا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل رباعية ريال مدريد كل من: جود بيلينجهام في الدقيقة 19، وألفونسو هريروا مدافع مالاجا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26، وكيليان مبابي في الدقيقة 30، واردا جولر في الدقيقة 91.

الفوز هو الثالث علي التوالي لريال مدريد ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الليجا، بينما تكبد مالاجا الخسارة الثانية ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

ويواجه ريال مدريد في الجولة الرابعة مضيفه "ريال بيتيس" يوم الجمعة المقبل، بينما يستضيف مالاجا نظيره ليفانتي يوم الأحد القادم.

ريال مدريد مالاجا ملعب سانتياجو بيرنابيو

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